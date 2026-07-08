Vergunningsaanvraag voor opslag aan Abcovenseweg in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de opslag van roerende goederen aan de Abcovenseweg 59 in Goirle. De aanvraag is op 6 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1057213.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het opslaan van roerende goederen, zoals vermeld door MST Tilburg Zuid - Hilvarenbeek - depot Bakertanden. De gemeente heeft tot 31 augustus 2026 om een besluit te nemen, maar deze termijn kan eventueel worden verlengd of ingekort.

Een omgevingsvergunning is nodig bij activiteiten zoals bouwen, verbouwen of het opslaan van goederen, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving. De gemeente publiceert deze aanvraag zodat inwoners op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen.