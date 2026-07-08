Vergunning verleend voor evenement Buurten bij de buren in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het evenement ‘Buurten bij de buren, Land van Anna’. Het evenement vindt plaats op 26 september 2026 van twee uur tot zes uur ’s middags op het Annaplein.

Gevonden voor jou

De vergunning voor ‘Buurten bij de buren, Land van Anna’ is op 6 juli 2026 officieel goedgekeurd door de burgemeester. Het evenement zal worden gehouden op het Annaplein 10 tot en met 18 in Goirle. Bezoekers kunnen genieten van activiteiten in de buurt tussen twee en zes uur ’s middags.

Het evenement valt onder artikel 2:24 en 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), wat betrekking heeft op het organiseren van evenementen. Dit besluit heeft zaaknummer 1055733.