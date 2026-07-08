Beachevent Riel gepland in augustus

Van 21 tot en met 23 augustus staat het Dorpsplein en de Kerkstraat in Riel in het teken van het Beachevent 2026. Een evenementenvergunning is aangevraagd en wordt momenteel beoordeeld.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het Beachevent Riel 2026 is op 2 juli ontvangen door de gemeente. Het evenement, dat drie dagen duurt, moet plaatsvinden op het Dorpsplein en in de Kerkstraat van Riel. De vergunningaanvraag omvat ook ontheffingen en aanvullende toestemmingen.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Meestal wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd of worden opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.