Vergunningsaanvraag voor carport aan Lange Trekken in Bladel

In Bladel is een vergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een carport bij een woning aan kavel 44 Lange Trekken FASE 4.

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De gemeente Bladel heeft op 3 juli een aanvraag ontvangen voor een vergunning. Het gaat om de bouw van een carport aan de voorkant van een woning op kavel 44 Lange Trekken FASE 4. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over deze aanvraag.

Een omgevingsvergunning is nodig bij bouw- en verbouwprojecten, zodat de plannen worden getoetst aan de regels. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente de documenten hierover openbaar maken. Op dit moment ligt de aanvraag nog niet ter inzage.