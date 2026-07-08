Vergunning aangevraagd voor nieuwe kozijnen en gevel in Bladel

Voor een woning aan de Christinelaan in Bladel is een vergunning aangevraagd om kozijnen en gevelbekleding aan de voorkant te vervangen.

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De gemeente Bladel heeft de aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op 3 juli 2026. Het betreft een woning aan Christinelaan 17, waarbij de kozijnen en gevelbekleding aan de voorzijde vernieuwd moeten worden. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-001140.

Binnen acht weken neemt de gemeente waarschijnlijk een besluit over de vergunning. Als deze wordt verleend, volgt een nieuw bericht en worden de documenten openbaar gemaakt. Op dit moment ligt de aanvraag nog niet ter inzage en kan er niet gereageerd worden.