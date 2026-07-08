Tamara Mollemans nieuwe kinderburgemeester Geldrop-Mierlo

Tamara Mollemans is verrast met haar benoeming tot kinderburgemeester van Geldrop-Mierlo. Op 21 september wordt zij officieel geïnstalleerd. Ze gaat het komende schooljaar samenwerken met de burgemeester en wethouders en werkt aan een eigen project.

Gevonden voor jou

De tienjarige Tamara Mollemans kreeg woensdag het nieuws in haar klas, overgebracht door burgemeester Jos van Bree en de huidige kinderburgemeester Irene Roy. Ze zit op basisschool ’t Schrijverke in Mierlo en houdt van dansen, onder andere bij de dansmariekes.

Tamara wil zich als kinderburgemeester inzetten om eenzaamheid onder kinderen te verminderen en hen te helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ze vindt het belangrijk dat ieder kind een vriendje of vriendinnetje heeft en wil anderen leren om in zichzelf te geloven.

Officiële installatie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op maandag 21 september 2026 wordt Tamara officieel geïnstalleerd als kinderburgemeester. Gedurende het schooljaar zal ze samen met de burgemeester en wethouders verschillende activiteiten ondernemen en een zelfgekozen project uitvoeren.

Ze volgt Irene Roy op, die afscheid neemt van haar rol na de zomervakantie. Irene heeft haar ambt afgesloten met Irenes Wereldmarkt op 31 mei, een evenement waarmee ze inwoners van Geldrop-Mierlo kennis liet maken met diverse culturen.