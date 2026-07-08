Vergunning aangevraagd voor kozijnen en rolluiken in Rucphen

In Rucphen is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen en rolluiken aan de Burgemeester Antonissenstraat.

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De gemeente Rucphen heeft op 4 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vervangen van kozijnen en rolluiken op een adres aan de Burgemeester Antonissenstraat. De gemeente verwacht uiterlijk 31 augustus een besluit te nemen over deze aanvraag.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en sloopwerkzaamheden, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie en kunnen belangstellenden de documenten bekijken.