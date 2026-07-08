Daken in Werkendam worden verduurzaamd

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het verduurzamen van daken aan De Graaf in Werkendam.

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De gemeente Altena heeft een vergunning verleend om de daken van verschillende panden aan De Graaf in Werkendam te verduurzamen. Het gaat om de adressen 16 tot en met 26, 48 tot en met 58 en 76 tot en met 88. Deze maatregel is bedoeld om de woningen energiezuiniger te maken.

Het verduurzamen van daken kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbrengen van betere isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. De vergunning is onderdeel van de plannen om gebouwen in de regio milieuvriendelijker te maken.