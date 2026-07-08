Strafrechtelijk onderzoek naar SABIC om lozen PFAS in Westerschelde
Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar SABIC. Het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het lozen van PFAS in de Westerschelde.
Het strafrechtelijk onderzoek gaat over het lozen van PFBS in de Westerschelde en de Theodorushaven zonder dat daarvoor een vergunning is verleend. PFBS is een PFAS-stof die ernstige en blijvende schade kan aanrichten aan de leefomgeving, waardoor mens en natuur gevaar lopen.
Eerder legden andere overheden al boetes op, maar het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het bedrijf ook strafbare feiten heeft gepleegd.
Aangifte
Het onderzoek is gestart naar aanleiding van onder meer een aangifte van verschillende stichtingen. Het OM onderzoekt daarbij ook de mogelijke betrokkenheid van leidinggevenden van het bedrijf. Het OM zegt dat het onderzoek enige tijd in beslag zal nemen.
PFAS
PFAS is een verzamelnaam voor een groep van duizenden chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Ze kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige soorten zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend. De chemicaliën komen in het milieu terecht doordat bedrijven ze lozen of uitstoten. Ook worden PFAS veel gebruikt in brandblusinstallaties en door de brandweer.
"Tegelijkertijd ziet het OM, vanwege de mogelijke gevolgen voor mens en natuur, de noodzaak om vaart in het onderzoek te houden", schrijft het OM.
Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende overheidsinstanties, zoals de politie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Dwangsom provincie
Naast het nu lopende strafrechtelijk onderzoek, heeft de provincie twee maanden geleden ook bestuursrechtelijk ingegrepen. De provincie legde toen een zogeheten last onder dwangsom van een half miljoen euro op, omdat eind vorig jaar 50 gram PFAS meer was geloosd dan toegestaan. De vervuiling zou zijn veroorzaakt doordat een stofzuigerzak met PFBS per ongeluk was opengegaan en de stof uiteindelijk in het afvalwater terechtkwam, zo schrijft BN DeStem.
Een last onder dwangsom is een maatregel waarmee overheden hopen een einde te maken aan een overtreding. SABIC heeft de dwangsom nog niet hoeven betalen. Als het bedrijf opnieuw te veel PFAS loost, moet het een dwangsom van 5000 euro per gram betalen, tot een maximum van een half miljoen euro.
Vervuild regenwater
Ook Rijkswaterstaat wil SABIC een dwangsom opleggen van maximaal 2,5 miljoen euro, bleek uit een brief die NRC in handen kreeg en waarover de krant in juni publiceerde. Deze dwangsom gaat over vervuild regenwater dat via de waterafvoer op het fabrieksterrein in het nabijgelegen Bergsche Diep terechtkomt.
Ook dit afgevoerde regenwater bevat al jaren een grote hoeveelheid PFAS, die volgens Rijkswaterstaat alleen afkomstig kan zijn van de fabriek. Ook deze dwangsom is nog niet definitief opgelegd.
Het is nog niet bekend wanneer het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie wordt afgerond. Ook is onbekend wanneer het OM een besluit neemt over mogelijke vervolging.