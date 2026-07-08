Strafrechtelijk onderzoek naar SABIC om lozen PFAS in Westerschelde

Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar SABIC. Het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het lozen van PFAS in de Westerschelde.

Het strafrechtelijk onderzoek gaat over het lozen van PFBS in de Westerschelde en de Theodorushaven zonder dat daarvoor een vergunning is verleend. PFBS is een PFAS-stof die ernstige en blijvende schade kan aanrichten aan de leefomgeving, waardoor mens en natuur gevaar lopen. Eerder legden andere overheden al boetes op, maar het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het bedrijf ook strafbare feiten heeft gepleegd. Aangifte

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van onder meer een aangifte van verschillende stichtingen. Het OM onderzoekt daarbij ook de mogelijke betrokkenheid van leidinggevenden van het bedrijf. Het OM zegt dat het onderzoek enige tijd in beslag zal nemen.

PFAS PFAS is een verzamelnaam voor een groep van duizenden chemische stoffen die niet afbreken in de natuur. Ze kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige soorten zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend. De chemicaliën komen in het milieu terecht doordat bedrijven ze lozen of uitstoten. Ook worden PFAS veel gebruikt in brandblusinstallaties en door de brandweer.