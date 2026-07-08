Speelveld De Elshorst vernieuwd dankzij buurtinitiatief

Het speelveld aan De Elshorst in Aarle-Rixtel is opgeknapt dankzij een buurtinitiatief van de achtjarige Stef. Het terrein is groener gemaakt en biedt nu meer speelplezier voor kinderen uit de buurt.

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Het idee kwam van Stef, een jongen van acht jaar uit Aarle-Rixtel. Hij vond dat het oude speeltuintje aan De Elshorst wel wat groener en aantrekkelijker kon worden. Samen met buurtbewoners ging hij aan de slag om het terrein om te toveren tot een natuurlijk speelveld.

De afgelopen maanden hebben de bewoners flink gewerkt. Er zijn nieuwe planten aangebracht en het gras is opnieuw ingezaaid. Ook is er aandacht besteed aan biodiversiteit, wat betekent dat er verschillende soorten planten zijn geplant om de natuur een handje te helpen. Met de installatie van nieuwe goaltjes is het project afgerond.

Het vernieuwde speelveld biedt nu een plek waar kinderen uit de buurt veilig en prettig kunnen spelen. Het groen zorgt daarnaast voor een fijne uitstraling en draagt bij aan een betere leefomgeving.

Dankzij de inzet van de buurt is het speelveld een voorbeeld van wat een gezamenlijk initiatief kan bereiken. Het project laat zien dat samenwerken in de wijk echt verschil kan maken.