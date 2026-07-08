Aangepaste openingstijden milieustraat Loon op Zand

De milieustraat in Loon op Zand heeft aangepaste openingstijden vanwege de verwachte warmte. Het schema geldt vanaf woensdag 8 juli tot en met zaterdag 11 juli.

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Vanwege de oplopende temperaturen is besloten om de openingstijden van de milieustraat tijdelijk te wijzigen. Dit moet voorkomen dat medewerkers en bezoekers te veel hinder ondervinden van de hitte.

Aangepaste openingstijden

Op woensdag 8 juli is de milieustraat geopend van één uur tot vier uur ’s middags. Donderdag 9 juli blijft de locatie gesloten. Op vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli kun je terecht tussen tien uur ’s ochtends en één uur ’s middags.

Het wordt aangeraden om vroeg in de openingstijden langs te komen om de grootste warmte te vermijden. De aangepaste tijden gelden alleen voor deze periode.

Meer informatie over de milieustraat en de openingstijden vind je op de website van de gemeente Loon op Zand.