Woningbouw Stationsstraat Drunen krijgt groen licht

De bouw van 21 woningen aan de Stationsstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft positief advies gegeven en een overeenkomst met ontwikkelaar ByBrekel is ondertekend. Dit is onderdeel van een groter project van in totaal 42 woningen, dat in één keer wordt uitgevoerd.

Gevonden voor jou

De plannen voor fase 2 van het bouwproject in Drunen hebben een belangrijke mijlpaal bereikt. Naast het positieve advies van de gemeenteraad is er een anterieure overeenkomst gesloten. In zo’n overeenkomst worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het project, de procedures en de kosten.

Eerder is al goedkeuring gegeven voor fase 1 van het project, dat eveneens bestaat uit 21 woningen. Hoewel de aanvraag in twee fasen verloopt, heeft ontwikkelaar ByBrekel besloten beide fasen in één keer uit te voeren. Voor fase 2 wordt gewerkt met een 100-dagenaanpak, waarbij het project in drie stappen wordt ontwikkeld: haalbaarheidsonderzoek, uitwerking van het definitieve plan en voorbereiding op de bouwvergunning.

Groene inrichting en behoud

Het wooncomplex krijgt drie bouwlagen met een kap en bijzondere aandacht voor de omgeving. Zo blijft de bomenrij aan de Julianastraat intact en blijft de karakteristieke schoorsteen zichtbaar. Het binnenterrein wordt groen ingericht, met ruimte voor parkeren, bergingen en wateropslag.

Met de realisatie van in totaal 42 woningen draagt het project bij aan de behoefte aan betaalbare en toegankelijke woningen in Drunen. De bouw start naar verwachting in het derde kwartaal van 2026, na het slopen en bouwrijp maken van het terrein. De oplevering van de woningen staat gepland voor eind 2027.