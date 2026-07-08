Werkzaamheden Moerdijkbrug en Papendrechtsebrug veroorzaken verkeershinder

De Moerdijkbrug en Papendrechtsebrug gaan deels dicht voor werkzaamheden. Dit zorgt vanaf 17 juli voor verkeershinder en mogelijk extra drukte op de A15 en A16.

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Rijkswaterstaat voert van dinsdag 21 juli acht uur ’s avonds tot maandag 3 augustus vijf uur ’s ochtends werkzaamheden uit aan de Moerdijkbrug op de A16 richting Rotterdam. Tijdens deze periode is één van de drie rijstroken afgesloten tussen knooppunt Klaverpolder en de aansluiting ’s-Gravendeel. Het verkeer moet rekening houden met vertragingen, vooral in de spits.

Daarnaast gaat de Papendrechtsebrug (N3) vanaf vrijdag 17 juli voor ruim negen maanden dicht voor renovatiewerkzaamheden. Deze afsluiting geldt voor al het wegverkeer en kan zorgen voor extra drukte op de A15 en A16. Het onderhoud aan de brug is noodzakelijk om de veiligheid en duurzaamheid van het verkeer te waarborgen.

Werkzaamheden nieuwe aansluiting LPM

Naast de bruggen wordt ook gewerkt aan de nieuwe aansluiting van Logistiek Park Moerdijk (LPM). De werkzaamheden rond deze aansluiting zijn kortstondig, maar kunnen eveneens leiden tot langere reistijden. Dit geldt met name tijdens de spitsuren.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om goed voorbereid op weg te gaan en waar mogelijk alternatieven te zoeken, zoals het openbaar vervoer. Buslijn 177 is een optie voor reizigers naar het Logistiek Park Moerdijk.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de bruggen en de aansluiting is te vinden op de websites van Rijkswaterstaat en Port of Moerdijk.