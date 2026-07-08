Helmond Sport en VV Gemert spelen gelijk

Helmond Sport heeft dinsdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen VV Gemert. Op Sportpark Molenbroek opende Labinot Bajrami de score, maar een strafschop van Dylan van Diepen bracht de stand weer in evenwicht. De wedstrijd vormde een belangrijk meetmoment in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

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Op het drukbezochte Sportpark Molenbroek in Gemert werd voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan René Paardekooper, oud-speler van beide clubs. Het duel tussen Helmond Sport en VV Gemert is een jaarlijks terugkerende oefenwedstrijd.

Helmond Sport begon sterk met veel balbezit en zocht geduldig naar mogelijkheden. VV Gemert verdedigde compact en probeerde gevaarlijk te worden in de tegenaanval. Beide ploegen kregen kansen in de eerste helft, maar gingen met een 0-0 stand de rust in.

Bajrami scoort, Van Diepen gelijk

Na rust verscheen Helmond Sport met een bijna volledig nieuw elftal op het veld. Doelman El Maach stopte een strafschop van VV Gemert, waarna Labinot Bajrami de score opende na een fout in de defensie van de thuisploeg. Helmond Sport kwam zo op een 0-1 voorsprong.

VV Gemert kwam echter snel terug. Dylan van Diepen benutte een strafschop en bracht de stand op 1-1. In de slotfase bleef Helmond Sport aandringen, maar inzetten van Ingason en Zimuangana vonden niet het net.

Veel spelers minuten gemaakt

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar bood Helmond Sport de kans om veel spelers waardevolle speelminuten te geven. Met dit meetmoment zet de ploeg verdere stappen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De volgende oefenwedstrijd van Helmond Sport staat gepland tegen een buitenlandse tegenstander. Het volledige programma is te vinden op de website van de club.