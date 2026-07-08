RKC Waalwijk haalt vleugelaanvaller Azzeddine Dkidak

RKC Waalwijk heeft vleugelaanvaller Azzeddine Dkidak gecontracteerd. De 26-jarige Amsterdammer tekende een contract voor twee seizoenen, met een optie voor een derde jaar. Hij komt over van SV Spakenburg en moet met zijn snelheid en creativiteit zorgen voor meer dreiging.

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RKC Waalwijk heeft in Azzeddine Dkidak een speler binnengehaald die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan. Hij doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en speelde daarna bij FC Den Bosch en de Italiaanse clubs Como en Potenza. Na zijn terugkeer naar Nederland maakte hij indruk bij De Treffers en IJsselmeervogels.

De vleugelaanvaller behoort volgens RKC’s technisch directeur Bernard Schuiteman tot de beste spelers van de Tweede Divisie. Zijn snelheid en creativiteit passen goed bij de manier waarop de club wil spelen. Het Mandemakers Stadion wordt nu zijn thuisbasis.

Ervaring in de Tweede Divisie

Dkidak kwam afgelopen jaren uit voor SV Spakenburg, waar hij regelmatig uitblonk. Zijn kwaliteiten in één-tegen-één situaties maken hem een belangrijke aanvulling voor RKC. De club hoopt dat hij in Waalwijk zijn niveau verder kan ontwikkelen.

Met het nieuwe contract van twee seizoenen wil de vleugelaanvaller zijn waarde bewijzen voor RKC. De optie voor een derde jaar biedt beide partijen flexibiliteit. Dkidak zelf ziet de overstap als een logische keuze en kijkt uit naar zijn tijd bij de Brabantse club.