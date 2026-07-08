Ruzie in Tilburg loopt uit de hand, mogelijk gestoken

Bij een ruzie in een huis aan de Ringbaan-Noord in Tilburg is woensdagochtend iemand gewond geraakt. Mogelijk is daarbij ook gestoken. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

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De politie kwam met meerdere eenheden naar het huis en heeft de omgeving ruim afgezet. De politie-inzet trekt veel bekijks. Meerdere buurtbewoners staan op straat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het glas in de voordeur van het huis is gebroken. Op de grond liggen scherven.