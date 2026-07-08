Medewerkers BAT legen containers eerder door hitte in Tilburg

Vanwege de verwachte hitte gaan medewerkers van het Brabants Afval Team in Tilburg vanaf donderdag 9 juli eerder de straat op. Containers moeten uiterlijk om half zeven 's ochtends buiten staan.

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Door de warme temperaturen, die worden verwacht van donderdag 9 juli tot en met woensdag 15 juli, moeten bewoners hun containers eerder aan de straat zetten. Als de container niet op tijd buiten staat, wordt deze pas tijdens de volgende inzamelronde geleegd.

Naast de aangepaste tijden voor het legen van containers, zijn ook de openingstijden van de milieustraat aangepast. De milieustraat sluit op deze dagen eerder, namelijk om drie uur 's middags. Voor wie gebruik wil maken van de Mobiele Recyclestraat, geldt dat deze alleen 's ochtends beschikbaar is, tot twaalf uur.

Locaties en wijzigingen

De Mobiele Recyclestraat zal niet aanwezig zijn op zaterdag bij de zaterdagmarkt op het Stadsforum. Ook op de locaties Sporthal De Blaak, Burgemeester van de Mortelplein, Winkelcentrum Dalem, Winkelcentrum Heyhoef en Wagnerplein is deze in de middag niet beschikbaar. Bewoners wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij het plannen van hun afvalafvoer.

De aangepaste tijden zijn bedoeld om medewerkers van het Brabants Afval Team te beschermen tegen de hitte. Voor actuele informatie over afvalinzameling kunnen inwoners terecht op afvalthuis.nl.