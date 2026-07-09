Volleybalster Sjakkie leeft haar droom aan de andere kant van de oceaan

Als jong meisje wist Sjakkie Donkers het zeker: ze wilde later profvolleybalster worden. Nu, op 21-jarige leeftijd, leeft de Dungense het leven dat ze altijd wilde leiden. Ze speelt inmiddels voor het derde seizoen op rij volleybal in Amerika, terwijl ze in eerste instantie 'nee' zei tegen een buitenlands avontuur. "Ik vond het retespannend, want ik was nog nooit zo ver van huis geweest."

De liefde voor volleybal is niet vanzelfsprekend in huize Donkers. Haar ouders tennisten en ook Sjakkie stond regelmatig op de tennisbaan. Op 6-jarige leeftijd koos ze voor volleybal bij Donki Sjot in haar woonplaats Den Dungen. "Toen de tennis- en volleybaltrainingen op hetzelfde tijdstip waren, koos ik voor volleybal. Ik heb ook een tijdje aan korfbal gedaan, maar dat vond ik saai. Volleybal is zo boeiend, nog steeds leer ik nieuwe dingen." In Nederland maakte ze de overstap naar topclub Sliedrecht Sport, maar in 2024 kreeg ze de kans om drie weken stage te lopen bij een Italiaanse Serie A1-club. Een stage die haar leven veranderde. "Voor die kans in Italië was ik door een coach uit Amerika benaderd om daar te komen volleyballen. Ik durfde dat toen niet, ik vond het te ver van huis. Maar door die weken in Italië veranderde ik van gedachten. Ik wilde naar Amerika."

Haar eerste doel was om na één seizoen bij een Amerikaans universiteitsteam de overstap te maken naar een profclub in Europa. "Maar het beviel me zo goed dat ik een seizoen later, net als de coach, naar een ander universiteitsteam ging. Eind vorig jaar kwam er een kans in Oregon en daardoor speel ik nu in de sterkste universiteitscompetitie van Amerika."

"Met het vele reizen erbij zijn dat hele drukke weken."

De competitie in Amerika duurt maar drie maanden, maar volgens Donkers wordt er keihard gewerkt. "In die drie maanden speel je twee tot drie wedstrijden per week. Met het vele reizen erbij zijn dat hele drukke weken. Vanaf januari begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met veel aandacht voor krachttraining. Ik heb in drie seizoenen heel veel geleerd. In Amerika is er veel aandacht voor specifieke technieken binnen verschillende onderdelen van het spel." De 1,87 meter lange Donkers komt momenteel met het Nederlands team uit op het EK onder 22 jaar in Den Haag. Het doel met Oranje is het veroveren van een medaille. "Leuk om in eigen land te volleyballen, dan kunnen mijn familie en vrienden me eindelijk weer eens in actie zien", zegt ze. "Mijn uiteindelijke doel was altijd om het Nederlands team te halen, maar daar zijn de Olympische Spelen bij gekomen. Een profclub in Europa of Azië is ook een doel, maar ik zie wel wat er op mijn pad komt." Na het EK reist ze direct terug naar Amerika, waar ze de laatste weken van het studiejaar Art afrondt en weer aansluit bij haar ploeg. "Het is druk, maar volleybal is mijn passie. Als klein meisje genoot ik al van de sport en nog steeds staat plezier bij mij bovenaan."

Sjakkie Donkers trots op spelen voor Oranje (foto: Nevobo/Ronald Hoogendoorn