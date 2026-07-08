Fietsonderdoorgang Sleeuwijk onder A27 definitief dicht

Sinds begin juli is de fietsonderdoorgang onder de A27 bij Kerkeinde in Sleeuwijk afgesloten. Fietsers worden omgeleid via alternatieve routes. De afsluiting is nodig voor de bouw van de westelijke Merwedebrug.

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De fietsonderdoorgang onder de A27 bij het Kerkeinde in Sleeuwijk is definitief dicht. Dit is gedaan om ruimte te maken voor bouwverkeer dat nodig is bij de aanleg van de westelijke Merwedebrug. Op beide oevers worden werkterreinen en werkwegen aangelegd om het bouwverkeer veilig naar de bouwplaatsen te leiden.

Voor fietsers is een veilige alternatieve route uitgestippeld. Zij kunnen via de Kooikamp, Staleenden en Deltaweg naar het fietspad op de Merwedebrug rijden. Hiermee wordt de drukke in- en uitrit van de bouwplaats aan het Kerkeinde vermeden.

Routeaanpassingen vanwege veiligheid

Naast de afsluiting van de fietsonderdoorgang worden ook andere wegen op de noordelijke en zuidelijke oever aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat zowel het bouwverkeer als (brom)fietsers veilig hun weg kunnen vervolgen tijdens de werkzaamheden.

De werkzaamheden maken deel uit van de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert het project uit. Het werk is sinds juli gestart en zal naar verwachting nog geruime tijd duren.