Openbare hoorzitting bezwarencommissie in Almkerk

Op maandag 13 juli houdt de bezwarencommissie een openbare hoorzitting in Almkerk. Tijdens de bijeenkomst worden bezwaarschriften behandeld over subsidies en een WOO-verzoek. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Sportlaan.

Gevonden voor jou

De hoorzitting begint om vier uur ’s middags en is openbaar toegankelijk voor iedereen. De bezwarencommissie behandelt drie verschillende zaken tijdens deze bijeenkomst.

Om vier uur wordt een bezwaar besproken tegen een subsidiebesluit voor Zwembad Werkina in 2026. Drie kwartier later volgt een zaak over de afwijzing van een subsidieverzoek voor 2025 en een eenmalige bijdrage voor de herinrichting van paviljoens bij Stichting Biesbosch MuseumEiland. Het laatste bezwaar, dat om half zes aan bod komt, gaat over de afwijzing van een WOO-verzoek. Een WOO-verzoek is een aanvraag voor informatie volgens de Wet open overheid, in dit geval over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Locatie en wijzigingen

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis aan de Sportlaan 170 in Almkerk. Aanmelden is niet nodig, maar het is mogelijk dat een zitting op het laatste moment wordt afgelast. Bel op de dag zelf naar het secretariaat van de bezwarencommissie via 0183 – 51 61 00 om te controleren of de hoorzitting doorgaat.