Deborah vluchtte alleen naar Nederland en rondt opleiding in één jaar af
Twee jaar geleden vluchtte Deborah als minderjarige alleen van Ethiopië naar Nederland. Woensdag stond ze bij haar school in Breda op het podium om haar diploma in ontvangst te nemen. Een bijzonder moment, want in slechts twee jaar tijd bouwde ze in Nederland een nieuw leven op én rondde ze haar opleiding versneld af.
Toen Deborah naar Nederland vluchtte, kende ze niemand en sprak ze de taal niet. In een half jaar tijd slaagde ze erin Nederlands te leren spreken en schrijven. Kort daarna begon ze aan de mbo-opleiding tot retailmedewerker bij Curio in Breda. Een opleiding die normaal twee jaar duurt, wist zij in slechts één jaar af te ronden. "Nu kan ik door naar mijn volgende opleiding."
Voor de diploma-uitreiking was Deborah erg zenuwachtig. "Ik heb slecht geslapen", vertelt ze. De spanning maakte woensdag plaats voor trots toen ze haar diploma in ontvangst mocht nemen.
Bijzondere prestatie
Volgens mentor Oscar Slegers heeft Deborah een bijzondere prestatie geleverd. "Ze heeft zichzelf echt bewezen en laten zien hoe ver je met doorzettingsvermogen kunt komen", legt hij uit. Eigenlijk was ze de perfecte leerling. "Sociaal, behulpzaam en volwassen. Ook staat ze altijd voor anderen klaar."
De grootste uitdaging voor Deborah zat volgens haar mentor in de Nederlandse taal. "Dat vond ze soms lastig, maar dat was niet terug te zien in haar cijfers. Die waren erg goed."
Vooroordelen
Deborah is trots op wat ze heeft bereikt, maar merkt ook dat vluchtelingen vaak met vooroordelen te maken krijgen. "Veel mensen hebben een negatief beeld van vluchtelingen. Mensen denken dat we niet werken, niet naar school gaan en geen Nederlands kunnen spreken. Maar dat geldt niet voor iedere vluchteling."
Juist daarom laat ze graag zien hoe het ook kan. "Ik heb heel veel geleerd sinds ik hier ben. Ook dat je het moet blijven proberen. Geef niet op, het komt goed."
Volgende uitdaging
Nederland bevalt haar goed. Ze is blij met het onderwijs dat ze kan volgen en de kansen die ze krijgt. Stilzitten doet ze overigens niet, want na de zomer begint ze aan de opleiding vliegtuigtechniek.
"Ik houd echt van vliegtuigen", vertelt ze enthousiast. Daar leert ze alles over de elektronische systemen van vliegtuigen. En wat ze daarna gaat doen? "Genieten van het leven."