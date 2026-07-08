Deborah vluchtte alleen naar Nederland en rondt opleiding in één jaar af

Twee jaar geleden vluchtte Deborah als minderjarige alleen van Ethiopië naar Nederland. Woensdag stond ze bij haar school in Breda op het podium om haar diploma in ontvangst te nemen. Een bijzonder moment, want in slechts twee jaar tijd bouwde ze in Nederland een nieuw leven op én rondde ze haar opleiding versneld af.

Toen Deborah naar Nederland vluchtte, kende ze niemand en sprak ze de taal niet. In een half jaar tijd slaagde ze erin Nederlands te leren spreken en schrijven. Kort daarna begon ze aan de mbo-opleiding tot retailmedewerker bij Curio in Breda. Een opleiding die normaal twee jaar duurt, wist zij in slechts één jaar af te ronden. "Nu kan ik door naar mijn volgende opleiding." Voor de diploma-uitreiking was Deborah erg zenuwachtig. "Ik heb slecht geslapen", vertelt ze. De spanning maakte woensdag plaats voor trots toen ze haar diploma in ontvangst mocht nemen. Bijzondere prestatie

Volgens mentor Oscar Slegers heeft Deborah een bijzondere prestatie geleverd. "Ze heeft zichzelf echt bewezen en laten zien hoe ver je met doorzettingsvermogen kunt komen", legt hij uit. Eigenlijk was ze de perfecte leerling. "Sociaal, behulpzaam en volwassen. Ook staat ze altijd voor anderen klaar."