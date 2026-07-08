Avond in Drunen over opvoeding en grenzen

Op 15 september organiseert De Voorste Venne in Drunen de avond 'Gesprekken en grenzen'. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders van kinderen tussen 8 en 13 jaar praktische tips om beter in gesprek te blijven met hun kind en grenzen te stellen.

Gevonden voor jou

De avond vindt plaats in cultuurcentrum De Voorste Venne en begint om half acht ’s avonds. Theatergroep PlayBack verzorgt interactieve scènes met herkenbare situaties uit het dagelijks leven. Deze voorbeelden bieden ouders concrete handvatten om thuis mee aan de slag te gaan.

De bijeenkomst richt zich vooral op ouders met kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, maar ook professionals en andere geïnteresseerden zijn welkom. Het programma biedt ruimte om na te denken over hoe je als ouder grenzen kunt stellen zonder de verbinding met je kind te verliezen.

Meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze avond wordt later bekendgemaakt. Wie geïnteresseerd is, kan alvast de datum van 15 september in de agenda noteren.