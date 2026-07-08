Aangepaste openingstijden gemeentebalie Vlijmen

De gemeentebalie in Vlijmen werkt deze zomervakantie alleen op afspraak. Daarnaast is de balie op vrijdagmiddag vanaf twaalf uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Gevonden voor jou

Gedurende de zomervakantie zijn er aangepaste openingstijden bij de gemeentebalie in Vlijmen. Voor alle bezoeken is een afspraak nodig en dit geldt de hele dag. Vrijdagmiddagen vormen een uitzondering: vanaf twaalf uur sluit de balie volledig en is ook telefonisch contact niet mogelijk.

Afspraak maken kan via de gemeentelijke website of telefonisch. Het telefoonnummer is 073 513 17 89. Dit geldt voor inwoners van gemeente Heusden die de balie willen bezoeken.

De aangepaste tijden gelden specifiek tijdens de zomervakantieperiode. De gemeente benadrukt dat deze maatregelen tijdelijk zijn.