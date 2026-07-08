Nieuwe Vismarkt in Heusden feestelijk geopend

In Heusden is de vernieuwde Vismarkt geopend tijdens het evenement ‘Historisch Heusden’. De opening vond plaats op zaterdag 4 juli, waarbij het 80-jarig bestaan van de ondernemersvereniging werd gevierd. Wethouder Jeroen van den Bosch benadrukte het belang van de Vismarkt als ontmoetingsplek.

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De vernieuwde Vismarkt in Heusden werd afgelopen weekend feestelijk geopend. De onthulling viel samen met het evenement ‘Historisch Heusden’, dat op zaterdag 4 en zondag 5 juli plaatsvond. Hierbij werd ook stilgestaan bij het 80-jarig bestaan van de lokale ondernemersvereniging.

Wethouder Jeroen van den Bosch sprak de aanwezigen toe en onderstreepte dat de Vismarkt meer is dan alleen een plein. Volgens hem is het een plek waar inwoners en bezoekers samenkomen, genieten en met elkaar in gesprek gaan. De plannen voor de herinrichting van de markt zijn tot stand gekomen na intensief overleg met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen.

Speciale sneaker gepresenteerd

Om de opening extra bijzonder te maken, presenteerde ondernemer Martijn Smits van Smits Schoenen een speciaal ontworpen sneaker. Hij overhandigde deze symbolisch aan de wethouder. Van den Bosch sprak zijn dank uit naar alle partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van de vernieuwde Vismarkt.

De wethouder benadrukte dat het plein nooit ‘af’ is en dat het aan de gemeenschap is om de plek te benutten en levendig te houden. Hij riep op om samen te blijven kijken naar wat werkt en daarover in gesprek te blijven, zodat de Vismarkt een dynamische rol kan spelen binnen de vestingstad.