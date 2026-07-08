Dommelbrug vier weken afgesloten

De Dommelbrug in Sint-Michielsgestel is van vrijdagavond 24 juli tot zondag 23 augustus gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van een rotonde en onderhoudswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via een alternatieve route. Fietsers en voetgangers kunnen het centrum bereiken via een nabijgelegen fietsbrug.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden aan de Dommelbrug maken deel uit van een groter project rondom de Esscheweg. Sinds maart wordt daar gewerkt aan rioolvervanging en de aanleg van een rotonde op de kruising met de Theerestraat. Door de brug tijdens deze afsluiting mee te nemen, voorkomt de gemeente dat de kruising later opnieuw dicht moet.

De afsluiting geldt voor al het verkeer. Automobilisten worden omgeleid via de N617 en de A2. Het centrum blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers via de fietsbrug bij het Meanderplein. Voor bezoekers met de auto zijn er extra parkeerplaatsen bij het gemeentehuis.

Activiteiten in het centrum

Ondernemers in Sint-Michielsgestel zorgen dat de afsluiting van de brug niet ten koste gaat van gezelligheid. Tijdens de zomermaanden zijn er extra activiteiten in het centrum voor jong en oud. Details hierover staan in de bijlage ‘Kom over de Brug’ in het weekblad De Brug, dat donderdag 9 juli verschijnt.

Na heropening van de Dommelbrug en Esscheweg op 24 augustus begint de volgende fase van het project. Dan wordt een deel van de Theerestraat afgesloten voor rioolwerkzaamheden, die naar verwachting in november klaar zijn. Om verdere hinder te beperken, worden bewoners van de Theerestraat hierover geïnformeerd.