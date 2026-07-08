Chauffeur onder invloed veroorzaakt ongeluk in Volkel, vrachtwagen in sloot

Een kleine vrachtauto met aanhanger moest woensdagmiddag uitwijken voor een vrachtwagen die op de verkeerde weghelft reed. Daardoor kwam de vrachtauto op zijn kant in de sloot terecht.

Het ongeluk gebeurde rond half één op de Zeelandsedijk in Volkel. De bestuurder van de kleine vrachtauto raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Chauffeur onder invloed

De vrachtwagenchauffeur die op de verkeerde kant van de weg reed is aangehouden. Na een speekseltest bleek dat hij onder invloed was.

Na het ongeluk was de weg in beide richtingen dicht. Er moest een zware takelwagen met kraan erop komen om de vrachtauto uit de sloot te halen.

Weg tijdelijk afgesloten

Door de bergingswerkzaamheden ondervond het verkeer in de omgeving van Volkel enige tijd hinder. Zodra de vrachtauto was geborgen, kon de weg weer worden vrijgegeven.