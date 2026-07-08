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Jongen van fiets geslagen en mishandeld in Terheijden
Vandaag om 14:45 • Aangepast vandaag om 15:05
Een minderjarige jongen is vorige week in Terheijden ernstig mishandeld. Hij zou van zijn fiets zijn geslagen en daarbij mogelijk bewusteloos zijn geraakt.
Het gebeurde in de nacht van vier op vijf juli, rond kwart voor twee. Volgens de politie zou het slachtoffer door meerdere mensen zijn geslagen.
Ambulance bracht slachtoffer naar ziekenhuis
De ambulance heeft de jongen ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek naar de mishandeling.
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