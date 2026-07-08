Jongen maakt AI-filmpjes en wordt van school gestuurd, rechter grijpt in

Een school in Den Bosch moet een dertienjarige leerling weer toelaten. De jongen had met AI filmpjes gemaakt waarin een docent racistisch werd afgebeeld. De school schorste de jongen eerst en verwijderde hem daarna definitief van school.

De schoolleiding confronteerde de jongen met de filmpjes, waarna hij toegaf dat hij die had gemaakt. De school vond het niet verantwoord om de leerling nog langer toe te laten. Volgens de leiding kwamen de rust, orde en veiligheid binnen de school ernstig in het geding door de filmpjes. Onderwijspersoneel voelde zich na de ontdekking volgens de school niet meer veilig en ervaarde veel onrust.

Racistische filmpjes De jongen maakte met GrokAI enkele filmpjes en deelde die in maart via TikTok. Een van zijn docenten werd daarin racistische afgebeeld. Zo is de docent te zien in een veld waar zij katoen plukt. Ook is er beeld waarin zij is afgebeeld met het hoofd van een gorilla.

De ouders van de jongen stapten naar de rechter om te voorkomen dat hun zoon van school werd gestuurd. De rechter besliste woensdag dat de school onvoldoende heeft onderbouwd waarom zij de jongen van school hebben gestuurd. De school moet hem daarom per direct weer toelaten.

Ook stelt de school dat er sprake is van een patroon van incidenten met deze leerling. Eerdere gesprekken zouden niet hebben geleid tot verandering van gedrag. Volgens de school was een minder ingrijpende maatregel daarom niet mogelijk.

Ouders niet mee eens

De ouders vinden dat hun zoon onterecht wordt verweten alle filmpjes te hebben gemaakt. Volgens hen bevat het dossier ook beelden dat door een andere leerling is gemaakt. Daarnaast zou hun zoon de video's na anderhalve dag zelf hebben verwijderd, omdat hij besefte dat zijn gedrag niet door de beugel kon.

De ouders zetten ook vraagtekens bij de andere incidenten die de school noemt. Volgens hen was hun zoon bij sommige voorvallen niet aanwezig en was zijn aandeel bij andere incidenten minimaal.

Wel zeggen de ouders zich bewust te zijn van de impact die de racistische en discriminerende filmpjes op de docent kunnen hebben gehad. Zij vinden het ook heel erg wat hun zoon heeft gedaan. Toch menen zij dat de school onvoldoende heeft uitgelegd waarom de veiligheid van de hele school daardoor in het geding zou zijn gekomen.

Geen kans op herstel

Volgens de ouders heeft hun zoon nooit de kans gekregen om het goed te maken, omdat de school hun zoon had verboden contact te zoeken met de betreffende docent en andere docenten. De rechter noemt de filmpjes shockerend, maar vindt ook dat de school onvoldoende heeft uitgelegd waar de gevoelens van onrust en onveiligheid precies vandaan komen.

Zo zijn er bijvoorbeeld geen verklaringen overgelegd die die gevoelens onderbouwen. Ook kan de school niet goed uitleggen waarom een andere leerling die betrokken was bij de filmpjes niet van school is gestuurd. Daarnaast worden de andere incidenten in het dossier door de ouders tegengesproken en zijn die volgens de rechter onvoldoende concreet omschreven.

De rechter heeft in haar oordeel ook meegewogen dat de jongen meerdere keren heeft aangeboden excuses te maken en dat hij nog jong is. Verder is volgens de rechter onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de leerling en de gevolgen voor zijn toekomst op school.