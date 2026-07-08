Raad van State: woningbouw in Geldrop mag doorgaan

De bouw van 73 appartementen aan Grote Bos in Geldrop mag doorgaan. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het plan definitief. Volgens de uitspraak heeft de gemeenteraad zorgvuldig gehandeld.

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Het bestemmingsplan 'Grote Bos, Geldrop' is onherroepelijk geworden na de uitspraak van de Raad van State. Dit betekent dat de bouw van appartementen op de voormalige locatie van het Strabrecht College kan beginnen. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen.

De bewoners vreesden onder andere voor negatieve gevolgen voor hun woon- en leefklimaat. Ook maakten zij zich zorgen over het extra verkeer, parkeren, privacy en de omvang van het gebouw. De Raad van State oordeelde echter dat deze bezwaren onvoldoende grond bieden om het plan te stoppen.

Belangen zorgvuldig afgewogen

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad alle belangen goed tegen elkaar afgewogen. De bouwhoogte en omvang van het appartementencomplex zijn stedenbouwkundig acceptabel. Daarnaast is de ruimtelijke onderbouwing van het plan volgens de rechter voldoende gemotiveerd.

De bezwaren over verkeer en parkeren zijn ook verworpen. De gemeente heeft aangetoond dat de bestaande wegen de toename van verkeersbewegingen aankunnen. Er komt bovendien een passende parkeeroplossing die voor voldoende capaciteit zorgt.

Privacy en groenstructuur

Ook over de privacy van omwonenden is de Raad van State duidelijk. De afstand tussen de woningen en de groenstructuur, waaronder een bomenrij, biedt volgens de rechter genoeg afscherming. Verder concludeert de Raad dat de procedure rond het bestemmingsplan zorgvuldig is uitgevoerd.

Nu het bestemmingsplan definitief is, kan de gemeente beginnen met de verdere voorbereidingen. Het project voorziet in de bouw van 73 appartementen op een locatie die geschikt is voor woningbouw. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave in Geldrop.