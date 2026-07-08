Man raakt gewond tijdens opbouw van kermisattractie in centrum Oisterwijk

Een man is woensdagmiddag gewond geraakt tijdens de opbouw van een attractie in het centrum van Oisterwijk. De hoge attractie maakt deel uit van de kermis en staat voor het oude gemeentehuis.

Hoe de man gewond raakte, is nog niet duidelijk. De politie, handhaving en een ambulance kwamen naar het ongeluk. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De kermis in Oisterwijk vindt plaats van vrijdag 10 juli tot en met woensdag 15 juli. De attractie zwaait bezoekers, die op stoeltjes zitten, aan een grote arm de lucht in.