Wethouder Wouter Bulten wil Deurne veiliger en slimmer maken

Deurne heeft een nieuwe wethouder: Wouter Bulten. Hij woont sinds 2015 in de gemeente en wil zich inzetten voor slimme mobiliteit, veiligere verkeerssituaties en digitalisering. Met zijn achtergrond als ondernemer en IT-specialist wil hij veranderingen realiseren die inwoners direct merken.

Gevonden voor jou

Wouter Bulten woont met zijn vrouw en vijf kinderen in de Walsberg, een wijk in Deurne. Oorspronkelijk komt hij uit Almere, maar toen zijn werk hem naar Brabant bracht, ging hij op zoek naar een geschikte woonplaats. Na ruim veertig huizen te hebben bekeken, koos hij in 2015 voor Deurne vanwege de voorzieningen en de betrokken gemeenschap.

Naast zijn rol als wethouder is Bulten ook ondernemer. In 2018 richtte hij een softwarebedrijf op dat producten ontwikkelt voor tandartspraktijken. Zijn interesse in politiek was er altijd al en het wethouderschap was een langgekoesterde ambitie. Nu wil hij zijn ervaring als ondernemer gebruiken om projecten in Deurne op te starten en snel resultaten te boeken. Hij noemt zijn aanpak "proberen en leren".

Focus op veiligheid en digitalisering

Als wethouder is Bulten verantwoordelijk voor mobiliteit, onderwijs en digitalisering. Hij wil verkeerssituaties in Deurne veiliger maken en gebruikt daarbij inspiratie uit Almere, waar wegen, fietspaden en voetpaden beter gescheiden zijn. Ook ziet hij kansen in digitalisering, waar hij zijn IT-achtergrond inzet om de gemeente te laten meegroeien met technologische ontwikkelingen.

Voor Bulten draait succes niet om beleidsplannen, maar om tastbare verbeteringen. Hij wil dat inwoners merken dat het leven in Deurne veiliger en slimmer wordt. Daarbij denkt hij ook aan zijn eigen kinderen: als zij straks veilig naar school kunnen fietsen, ziet hij dat als een belangrijke stap.