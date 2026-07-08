Hilmar Backer uit Lage Zwaluwe krijgt Bronzen Bever

Hilmar Backer uit Lage Zwaluwe heeft zaterdag 4 juli de Bronzen Bever ontvangen. Burgemeester Boy Scholtze reikte de gemeentelijke onderscheiding uit tijdens het jubileumfeest van de Zwaluwse Tennisvereniging. Backer werd geëerd voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de club. Hij heeft sinds 2008 een belangrijke rol gespeeld in de groei en ontwikkeling van de vereniging.

Gevonden voor jou

De tennisvereniging in Lage Zwaluwe roemde Hilmar Backer voor zijn visie en bestuurlijke daadkracht. Onder zijn leiding is de club toekomstbestendig gemaakt door te focussen op duurzaamheid, jeugdontwikkeling en samenwerking met partners zoals de KNLTB en de gemeente. Verschillende projecten, zoals de vervanging van gravelbanen door kunstgras, de bouw van een overdekt terras en verduurzaming met ledverlichting en zonnepanelen, hebben de vereniging een flinke impuls gegeven.

Naast zijn rol als voorzitter is Backer ook actief als vrijwilliger binnen de vereniging. Hij organiseert toernooien, helpt mee tijdens groenwerkochtenden en voert allerlei praktische klusjes uit. Zijn inzet wordt door leden omschreven als verbindend en inspirerend. Dankzij zijn betrokkenheid is de tennisvereniging niet alleen blijven bestaan, maar ook gegroeid in kwaliteit en faciliteiten.

Bijzondere waardering

De Bronzen Bever is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die zich langdurig en op bijzondere wijze inzetten voor de gemeenschap. Volgens bestuurslid Robert Steenstra is Hilmar Backer het kloppend hart van de Zwaluwse Tennisvereniging. De club hoopt dat hij zijn waardevolle rol nog vele jaren zal blijven vervullen.