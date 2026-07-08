Leerlingenvervoer Boxtel blijft bij vertrouwde taxibedrijven

Taxibedrijf van Kronenburg en Taxi van Kampen blijven de komende jaren verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer in Boxtel. De gemeente heeft hen opnieuw gekozen na een verplichte aanbesteding. Het huidige contract loopt af op 31 juli.

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De gemeente Boxtel was verplicht het leerlingenvervoer opnieuw aan te besteden, omdat de maximale contractduur van zeven jaar was bereikt. Door deze aanbesteding krijgen vervoerders de kans om opnieuw mee te dingen naar de opdracht. Dit zorgt ervoor dat gemeenten zorgvuldig omgaan met publieke middelen en de kwaliteit van de dienstverlening toetsen.

Bij de beoordeling is niet alleen naar de prijs gekeken, maar vooral naar de kwaliteit van het vervoer. Daarbij spelen aspecten zoals veiligheid, betrouwbaarheid en een voorspelbare dagelijkse routine een belangrijke rol. De gemeente hecht ook veel waarde aan vaste chauffeurs, zodat leerlingen een vertrouwd gezicht zien en er ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Belangrijke samenwerking

De aanbesteding is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught. Deze aanpak maakte het mogelijk om gezamenlijke kwaliteitseisen te stellen, terwijl er ook aandacht bleef voor de specifieke behoeften van leerlingen in elke gemeente. Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente bepaalt of vervoer noodzakelijk is.

Nieuw in het contract is een cliënttevredenheidsonderzoek. Hiermee willen de gemeenten inzicht krijgen in de ervaringen van ouders en leerlingen. De resultaten worden gebruikt om het vervoer verder te verbeteren en te zorgen voor een passende dienstverlening.

Voor leerlingen en ouders verandert er weinig, omdat de vertrouwde taxibedrijven Van Kronenburg en Van Kampen het vervoer blijven verzorgen. De bekende gezichten en vaste chauffeurs blijven een belangrijke rol spelen in het dagelijkse vervoer van en naar school.