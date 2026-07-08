Twee Bronzen Bevers en Erepenning voor SV Terheijden

Burgemeester Boy Scholtze heeft zondag in Terheijden twee Bronzen Bevers uitgereikt aan Mario de Peijper en Carry de Peijper-Aarts. Daarnaast ontving Sportvereniging Voetbal Terheijden een Koninklijke Erepenning. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van de club.

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De Bronzen Bevers zijn een gemeentelijke onderscheiding en werden toegekend voor de jarenlange inzet van het echtpaar De Peijper voor de voetbalvereniging. Mario en Carry hebben decennia lang een centrale rol gespeeld binnen S.V. Terheijden, vooral op het gebied van jeugdactiviteiten. Mario is sinds 1980 actief als kaderlid en vervulde functies zoals jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris en lid van verschillende commissies. Carry heeft sinds 1981 onder andere de ledenadministratie beheerd, jeugdactiviteiten georganiseerd en praktische ondersteuning geboden, zoals het wassen van tenues.

Naast deze onderscheidingen ontving S.V. Terheijden een Koninklijke Erepenning, een ereteken dat wordt verleend aan verenigingen die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden. Het bestuur van de voetbalvereniging had deze onderscheiding aangevraagd bij Zijne Majesteit de Koning, die positief besliste. De uitreiking markeerde het 100-jarig bestaan van de club, een mijlpaal die zondag uitgebreid werd gevierd.

Honderd jaar geschiedenis

S.V. Terheijden kent een rijke historie. De club werd in 1926 opgericht onder de naam Samenspel Brengt Overwinning (SBO) en veranderde in 1947 de naam naar Sportvereniging Terheijden. In de beginjaren bood de vereniging naast voetbal ook korfbal en wandelsport aan. Later kwamen daar het G-voetbal en een damesteam bij. Belangrijke momenten in de geschiedenis zijn onder andere de bouw van een tribune in 1992 en de opsplitsing in sport-specifieke verenigingen in 1999.

De onderscheidingen onderstrepen het belang van vrijwilligers en de kracht van de gemeenschap in Terheijden. Mario en Carry de Peijper hebben met hun toewijding een blijvende impact gehad op de vereniging, terwijl de Koninklijke Erepenning een erkenning is voor het historische en maatschappelijke belang van S.V. Terheijden.