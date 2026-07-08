Mannen uit Veldhoven en Eindhoven komen vrij na aanhoudingen

De vier van de vijf mannen die in juni zijn opgepakt als verdachten in een zedenzaak komen vrijdag weer vrij. Dat heeft de raadkamer woensdag besloten.

Wel moeten de mannen zich in afwachting van hun zaak aan bepaalde voorwaarden houden. Doen ze dat niet, dan kan het zijn dat zij alsnog hun voorarrest van minimaal een maand moeten uitzitten.

De vijfde verdachte, een 34-jarige man uit Eindhoven, werd eind juni al vrijgelaten. Net als de andere mannen blijft hij wel verdachte in de zaak.

Invallen

In de vroege uurtjes van 22 juni viel de politie binnen bij meerdere woningen in Veldhoven. Bij een huis aan de Spica werd de deur door zeker tien agenten open gebeukt. "Ze stonden ineens hier binnen en riepen: politie! Politie!", vertelde de bewoner eerder geschrokken. De agenten zouden op zoek zijn geweest naar zijn zoon, maar die was op dat moment niet thuis. Later die dag viel de politie ook een huis binnen aan de Grasbloem in Eindhoven.

In totaal werden vijf mannen aangehouden. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud. De vijfde verdachte uit Eindhoven was een dag eerder al aangehouden in Overijssel.