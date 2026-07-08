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Auto botst tegen Bakker Bart in Oss, gevel beschadigd

Vandaag om 16:47 • Aangepast vandaag om 17:26
Foto: Leon Voskamp.
Foto: Leon Voskamp.

Een auto is woensdagmiddag tegen de muur van een filiaal van broodjeszaak Bakker Bart gereden. Door de botsing raakte de gevel van de winkel beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De winkel is gevestigd in winkelcentrum De Ruwert. Volgens Bakker Bart raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Een van de medewerkers zegt dat ze het ongeval zag gebeuren en net op tijd kon wegstappen. Hoe de auto tegen het pand kon rijden, is nog onduidelijk.

Foto: Leon Voskamp.
Foto: Leon Voskamp.

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