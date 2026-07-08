Ezel Chico viert zijn 40ste verjaardag, net als zijn verzorger René

Lang zal die leven, klinkt woensdag luid over de Ezelhoeve in Baarle-Nassau. Eregast Chico stapt ondertussen op zijn gemak richting zijn feestmaal. Een meterslange tafel vol fruit en groenten staat klaar voor het feestvarken – of beter gezegd: de feestezel. Ondanks zijn leeftijd blijft hij vrolijk naar zijn bezoekers. "Als er kindjes komen, dan komt hij meteen naast ze staan", vertelt verzorger René van den Ende, die ook jarig is.

Veertig kaarsjes uitblazen kan hij niet, maar Chico heeft woensdag wel degelijk iets bijzonders te vieren. De ezel bereikt de respectabele leeftijd van 40 jaar en is daarmee, voor zover bekend, de oudste ezel van Nederland. Opvallend genoeg deelt hij zijn verjaardag met verzorger René van den Ende. "Wij zijn jarig, 40", grapt hij. "Voor Chico is dat heel oud. Maar ik hoop zelf nog wel ouder te worden." Bij Stichting De Ezelhoeve, waar tientallen opgevangen ezels wonen, wordt het verjaardagsduo daarom flink in het zonnetje gezet. Tussen de slingers, het gezang en een buffet vol lekkernijen staat één iemand centraal: Chico. Welverdiend pensioen

Chico heeft een bijzonder leven achter de rug. Ooit werd hij door de gemeente Bergen op Zoom van het slachthuis gered. Jarenlang werd hij ingezet bij gemeentelijke evenementen en groeide hij uit tot een bekende verschijning.

Sinds oktober 2023 geniet hij van een welverdiend pensioen bij de Ezelhoeve in Baarle-Nassau. Daar brengt hij zijn dagen door met Asna, zijn onafscheidelijke metgezel. "Chico is onze oudste ezel van veertig jaar, met een iets jongere dame, Asna, van 28 jaar", vertelt Rachel Dansen, die het tweetal heeft geadopteerd. "Ze zijn samen hiernaartoe gekomen en we zijn gewoon verliefd op ze geworden. Twee van die leuke oudjes. Lekker eigenwijs." Een zacht karakter met streken

Volgens verzorger René hoort eigenwijsheid ook gewoon bij Chico. "Je zou zeggen dat het een rustige, chagrijnige oude man is", vertelt hij. "Maar als er kindjes komen, dan komt hij meteen naast ze staan. Hij houdt van kinderen, wordt graag geborsteld en geniet van aandacht." Voor Rachel maakt juist dat karakter ezels zo bijzonder. "Ze zijn zo ondergewaardeerd", zegt ze. "Het enige wat ze eigenlijk willen, is liefde en aandacht. Ze vragen niks terug, maar ze geven wel heel veel. Dat maakt ezels zo mooi." Al heeft de senior ook nog altijd temperament. "Als het om zijn eten gaat, kan hij nog heel pittig zijn." En eten is er genoeg op zijn verjaardag. Op tafel liggen wortels, appels, peren, meloen, sla en andere gezonde traktaties. Chico inspecteert het buffet eerst uitgebreid voordat hij besluit aan te vallen. "Gras is lekker", moedigt René hem aan. "Maar kijk eens wat we hier hebben. Een heel buffet voor je, Chico." Lang zal die leven

Terwijl de andere ezels langzaam dichter bij de fruittafel komen, klinkt opnieuw gezang over het terrein. "Lang zal die leven, lang zal die leven..." Chico trekt zich weinig aan van alle aandacht. Rustig knabbelt hij verder aan zijn feestmaal, met Asna in de buurt. Veertig jaar oud, omringd door vrienden, verzorgers en een tafel vol favoriete hapjes. Een mooiere verjaardag kun je je als ezel eigenlijk niet wensen. Voor de eveneens jarige René is dat misschien wel het mooiste cadeau: een zichtbaar genietende Chico bij een buffet vol lekkernijen.