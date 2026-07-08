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Fietser raakt gewond bij botsing in Dongen, bestuurder bus opgepakt

Vandaag om 17:12 • Aangepast vandaag om 17:25
Fietser ernstig gewond bij botsing met busje in Dongen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Fietser ernstig gewond bij botsing met busje in Dongen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bestelbus op de Vierbundersweg in Dongen. De bestuurder van de bestelbus is opgepakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier 's middags. Volgens getuigen ging het mis toen de bestuurder van de bestelbus een landbouwvoertuig probeerde in te halen. De bestelbus reed op een ventweg, terwijl het landbouwvoertuig op de hoofdrijbaan reed.

De fietser zou vervolgens op de ventweg door de bestelbus zijn geschept. De bestuurder werd door agenten aangehouden, maar waarom is nog onduidelijk. De fiets van het slachtoffer raakte zwaar beschadigd.

  • Fietser ernstig gewond bij botsing met busje in Dongen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Fietser ernstig gewond bij botsing met busje in Dongen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Fietser ernstig gewond bij botsing met busje in Dongen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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