Fietser raakt gewond bij botsing in Dongen, bestuurder bus opgepakt

Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bestelbus op de Vierbundersweg in Dongen. De bestuurder van de bestelbus is opgepakt.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier 's middags. Volgens getuigen ging het mis toen de bestuurder van de bestelbus een landbouwvoertuig probeerde in te halen. De bestelbus reed op een ventweg, terwijl het landbouwvoertuig op de hoofdrijbaan reed.

De fietser zou vervolgens op de ventweg door de bestelbus zijn geschept. De bestuurder werd door agenten aangehouden, maar waarom is nog onduidelijk. De fiets van het slachtoffer raakte zwaar beschadigd.