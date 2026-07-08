Jumbo kampt met leveringsproblemen, sommige schappen leger

Jumbo heeft momenteel problemen met het leveren van producten vanuit het distributiecentrum in Veghel aan supermarkten. Daardoor zijn sommige schappen in winkels in het zuiden van Nederland leger dan normaal, bevestigt een woordvoerster van de supermarktketen na een bericht van vakmedium Distrifood.

Volgens de woordvoerster is de vraag naar producten uit het distributiecentrum groot, maar kan de locatie de drukte momenteel niet volledig aan. Een precieze oorzaak is niet direct bekend. Wel kan het bijvoorbeeld te maken hebben met een tekort aan goed ingewerkte medewerkers, laat de woordvoerster weten.

Jumbo hoopt de leveringsproblemen de komende dagen op te lossen. Het bedrijf zet extra uitzendkrachten in. Ook onderzoekt Jumbo of andere werkwijzen kunnen helpen, bijvoorbeeld door pallets met één product te vullen in plaats van met een mix van verschillende producten.