Lesauto en scooter botsen op elkaar in Heesch

Een scooter en een lesauto zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst in Heesch. Het ongeluk gebeurde rond half vijf op de kruising van de Nieuwe Hescheweg met de Mugheuvelstraat.

De bestuurder van de scooter is nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook in de lesauto raakte niemand gewond.

De scooter en lesauto liepen wel flinke schade op. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.