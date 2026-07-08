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Lesauto en scooter botsen op elkaar in Heesch

Vandaag om 17:33 • Aangepast vandaag om 18:02
Ongeval op de kruising in Heesch (foto: SQ Vision).
Ongeval op de kruising in Heesch (foto: SQ Vision).

Een scooter en een lesauto zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst in Heesch. Het ongeluk gebeurde rond half vijf op de kruising van de Nieuwe Hescheweg met de Mugheuvelstraat. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de scooter is nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook in de lesauto raakte niemand gewond.

De scooter en lesauto liepen wel flinke schade op. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

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