Geldrop vangt jonge vluchtelingen tijdelijk op bij De Spaarpot

De opvang van jonge vluchtelingen in Geldrop wordt tijdelijk voortgezet op locatie De Spaarpot. De huidige opvang sluit op 1 september, terwijl de nieuwbouw op hetzelfde terrein dan nog niet klaar is.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten om een tussenvoorziening te realiseren voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Dit gebeurt op De Spaarpot, een terrein waar later ook de definitieve nieuwbouw wordt geopend. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onderzocht of er elders in de regio opvang mogelijk was, maar vond geen geschikte locatie.

De tijdelijke opvang biedt ruimte aan maximaal 54 jongeren en wordt gebruikt als oplossing totdat de nieuwbouw klaar is. Volgens de gemeente blijft de totale opvangperiode op De Spaarpot onveranderd en loopt die tot 1 september 2029. Het college heeft hiervoor een gedoogbeslissing genomen, zodat het tijdelijke gebruik van de locatie mogelijk wordt gemaakt.

Continuïteit voor kwetsbare groep

De gemeente benadrukt dat de opvang in Geldrop belangrijk is voor de continuïteit van onderwijs, begeleiding en sociale omgeving van deze kwetsbare jongeren. De wethouder noemt de tussenvoorziening een uitzonderlijke oplossing die stabiliteit biedt in een lastige situatie. De jongeren blijven in hun vertrouwde omgeving waar ze de Nederlandse taal leren, naar school gaan en een sociaal netwerk hebben opgebouwd.

De huidige opvanglocatie op De Akert heeft sinds de opening in 2023 veel discussie opgeleverd, maar door intensieve samenwerking tussen het COA, Anna Zorggroep en de gemeente is er een goede verbinding ontstaan met de buurt. De gemeente kijkt tevreden terug op deze periode en spreekt haar dank uit voor de inzet van bewoners en vrijwilligers.

Nieuwe tijdelijke woonunits

De komende weken wordt het terrein van De Spaarpot klaargemaakt voor gebruik als tussenvoorziening. Er komen tijdelijke woonunits en de benodigde voorzieningen worden aangelegd. De planning is erop gericht dat alles eind augustus klaar is, zodat de jongeren vóór de sluiting van De Akert kunnen verhuizen. Zodra de nieuwbouw gereed is, verhuizen zij binnen het terrein naar het definitieve gebouw.