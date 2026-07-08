Drugslab in caravan op vakantiepark, ook wapens en munitie gevonden

Op resort WaterWeelde in Moerdijk is een stacaravan gesloten op de last van de burgemeester. In en rondom de stacaravan zijn eerder dit jaar chemicaliën gevonden die werden gebruikt om GHB en speed te maken. De politie trof ook wapen en munitie aan.

De ontdekking op het vakantiepark werd al in april gedaan. Dat meldt de gemeente woensdag. Er zijn grote hoeveelheden chemicaliën en grondstoffen gevonden op het perceel en in de caravan.

De stacaravan is sinds woensdag voor twee maanden gesloten. De politie kwam de chemicaliën na een onderzoek op het spoor en heeft alle spullen in beslag genomen.