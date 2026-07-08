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Ontdek

Drugslab in stacaravan op vakantiepark, ook wapens en munitie gevonden

Vandaag om 18:02 • Aangepast vandaag om 18:47
De stacaravan op het vakantiepark (foto: gemeente Moerdijk).
De stacaravan op het vakantiepark (foto: gemeente Moerdijk).

Op resort WaterWeelde in Moerdijk is een stacaravan op last van de burgemeester gesloten. In en rond de stacaravan zijn eerder dit jaar chemicaliën gevonden die werden gebruikt om GHB en speed te maken. De politie trof ook een wapen en munitie aan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De ontdekking op het vakantiepark werd al in april gedaan, meldt de gemeente woensdag. Op het perceel en in de caravan werden grote hoeveelheden chemicaliën en grondstoffen gevonden.

De stacaravan is sinds woensdag voor twee maanden gesloten. De politie kwam de chemicaliën na onderzoek op het spoor en heeft alle spullen in beslag genomen.

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