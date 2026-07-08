Verbod op oppompen van slootwater in veertien Brabantse gemeenten

Door de aanhoudende warmte mag vanaf donderdag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Waterschap Aa en Maas stelt een onttrekkingsverbod in voor veertien gemeenten in Oost-Brabant.

De tropische temperaturen en de lagere waterstanden hebben ervoor gezorgd dat de waterkwaliteit in een groot deel van Oost-Brabant is verslechterd. Hierdoor is een zuurstoftekort ontstaan en heeft de algengroei in het water enorm kunnen toenemen. "Met als gevolg dat het leven van planten en dieren in de sloot onder druk komt te staan", legt het waterschap uit.

Bij een onttrekkingsverbod mag sloot- of beekwater niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater mag bij een onttrekkingsverbod wel.

Wat is een onttrekkingsverbod?

De maatregel geldt voor gebieden ten zuiden van Den Bosch, Nuland en Herpen. Voor enkele sloten en beken wordt een uitzondering gemaakt. Ook in het poldergebied van de Hertogswetering geldt het verbod niet, omdat daar via de Maas voldoende water kan worden aangevoerd.

Geen water uit de sloot halen

Mensen die wonen in het gebied waar het verbod van kracht is, mogen dus geen water uit sloten en beken gebruiken voor bijvoorbeeld het besproeien van akkers en sportvelden.

Het waterschap wil met het onttrekkingsverbod voorkomen dat het waterpeil daar nog verder daalt. De komende tijd wordt gecontroleerd of het verbod wordt nageleefd. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete.

Het verbod geldt totdat er weer voldoende water is.