Carnavalsdonderdag geschrapt en kapotte spelcomputers: dit gebeurde vandaag

Geen carnavalsdonderdag meer in Den Bosch en tropische hitte zorgt voor kapotte spelcomputers: dit zijn de vijf verhalen die je woensdag niet mag missen.

De gemeenteraad van Den Bosch heeft ingestemd met het einde van de carnavalsdonderdag in Oeteldonk. Burgemeester Mikkers wilde de overlast tijdens carnaval terugdringen en trok daarom de teugels aan: evenementen als Roet Korte Put en Worstenbröödwee gaan niet door en horeca mag pas om 18.00 uur open. Horecaorganisatie KHN noemde de maatregelen buitenproportioneel en schadelijk voor het gastvrije karakter van de stad, maar de raad stemde toch in. Lees hier het hele verhaal:

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Dan naar Breda. De tropische temperaturen slopen niet alleen mensen, maar ook spelcomputers. Reparateur Frank Wulmsen ziet de laatste weken opvallend veel oververhitte PlayStations binnenkomen, soms wel tien tot twaalf per week. De warmte zorgt ervoor dat de spelcomputers hun eigen warmte moeilijk kwijt kunnen, vooral als ze in een tv-meubel staan of niet regelmatig worden schoongemaakt van stof.

Check het hier:

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De 29-jarige Maartje Geertsema uit Odiliapeel kreeg een jaar geleden te horen dat ze kanker had en ging online op zoek naar voordelen voor kankerpatiënten. Omdat die informatie verspreid was, besloot ze zelf de website voordelenvankanker.nl op te zetten. Inmiddels staan er meer dan honderd initiatieven op, vaak gratis, en kreeg de site al vijfduizend bezoekers in de eerste maand. Lees haar verhaal hier:

Verder nog. De omstreden vogelhandelaar Basemans Birds uit Oisterwijk moet noodgedwongen de deuren sluiten na een controle van de gemeente. Eigenaar Cas Basemans mag volgens het bestemmingsplan nog maar 25 vogels houden in plaats van de honderden die er nu zijn. De handelaar raakte eerder al in opspraak toen de NVWA honderden exotische vogels in beslag nam wegens vermoedelijke illegale handel en valse ringnummers. Hier lees je hun analyse:

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Tot slot politiek nieuws uit Moerdijk. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft gehandeld door uit te spreken dat het dorp moest verdwijnen. Dit creëerde volgens hem een 'onomkeerbaar proces' in de beeldvorming, terwijl het Rijk en de provincie in december het definitieve besluit juist uitstelden. Burgemeester Moerkerke voelt zich daarentegen 'genaaid' door de andere overheden die zich niet aan afspraken hielden. Lees hier hun verhaal: