Helmond wijzigt afvalinzameling door hitte

Vanwege de verwachte hitte in Helmond wordt van 9 tot en met 15 juli het ophalen van afval en de openingstijden van milieustraten vervroegd.

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Het afval wordt in deze periode vanaf 06.30 uur opgehaald, een uur eerder dan normaal. Bewoners wordt geadviseerd hun afval tijdig buiten te zetten, omdat de inzamelwagen niet terugkomt als afval niet is meegenomen. Hiermee willen de gemeente en afvaldienst medewerkers beschermen tegen de hitte.

Naast de afvalinzameling hanteert de milieustraat aangepaste openingstijden. Van maandag tot en met vrijdag is deze open van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur. Op zaterdag is de milieustraat geopend van acht uur tot drie uur ’s middags.

Aanpassing voor afspraken

Inwoners die al een afspraak in de middag hebben staan, krijgen een persoonlijke mail. Zij kunnen hun afval in de ochtend brengen. Deze wijzigingen zijn getroffen om de warmte zoveel mogelijk te vermijden.

Meer informatie over de inzamelingstijden is te vinden via DeAfvalApp. Voor het maken van een afspraak bij de milieustraat kan gebruik worden gemaakt van de online afspraakmodule.