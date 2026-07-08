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Motorrijder gewond na botsing met auto in Wouw

Vandaag om 18:46 • Aangepast vandaag om 19:56

Een motorrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Plantagebaan in Wouw. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de op- en afrit van de A58. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een gedeelte van de weg werd kort afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Botsing tussen auto en motor in Wouw (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Botsing tussen auto en motor in Wouw (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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