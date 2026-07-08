Brakkenfestival viert 38e editie in Breda

Het Brakkenfestival in Breda viert op 11 en 12 juli haar 38e editie. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen genieten van twee dagen vol activiteiten op de Optisport Kunstijsbaan. Het festival biedt een veilige omgeving met ervaren vrijwilligers en een gevarieerd programma. Ouders worden verzocht het terrein te verlaten zodat de kinderen vrij kunnen spelen.

Gevonden voor jou

Het Brakkenfestival is een begrip in Breda en vindt traditiegetrouw plaats aan de Terheijdenseweg. Het evenement biedt een echte festivalsfeer met muziek, een foodcourt en volop ruimte voor vrij spel. Veiligheid staat voorop met EHBO-voorzieningen en kleedruimtes.

Het programma biedt een mix van traditionele en nieuwe activiteiten, zoals schilderen, schminken, sportieve uitdagingen en cupcakes decoreren. Deskundige vrijwilligers begeleiden de kinderen bij alle activiteiten, zodat ze zich helemaal kunnen uitleven.

Beperkt aantal plaatsen

Per dag zijn er slechts 450 plekken beschikbaar, waardoor het festival een intieme sfeer behoudt. Kinderen hebben met een ticket toegang tot alle activiteiten. Het aantal kaarten is beperkt, dus tijdig reserveren wordt aangeraden.

Het evenement is speciaal bedoeld voor kinderen, en ouders wordt vriendelijk verzocht het terrein na een korte kennismaking te verlaten. Zo kunnen de kinderen het festival optimaal beleven.

Vrijwilligers gezocht

Om het festival goed te laten verlopen, zijn er veel vrijwilligers nodig. Er wordt gewerkt volgens een norm van één vrijwilliger per twaalf kinderen. Vrijwilligers krijgen training, pauzes en lunch aangeboden. Het festival draait om het creëren van een onvergetelijke ervaring voor de kinderen.