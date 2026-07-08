Zilveren erepenning voor Leon Verweij

Leon Verweij heeft een zilveren erepenning gekregen voor zijn 26 jaar inzet bij Villa Pardoes. Burgemeester Davy Jansen reikte de onderscheiding uit.

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Leon Verweij kreeg de erepenning op 30 juni, tijdens zijn afscheid als lid van de Raad van Toezicht van Villa Pardoes. Hij heeft zich gedurende 26 jaar vrijwillig ingezet voor de stichting, vooral met de portefeuille Financiën.

Verweij was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Villa Pardoes. Hij speelde een belangrijke rol als toezichthouder, adviseur en sparringpartner. Zijn bijdrage heeft geholpen bij het bouwen van een stabiele en duurzame organisatie.

Vakantievilla bij de Efteling

Villa Pardoes biedt gezinnen met een ernstig ziek kind een bijzondere vakantiebeleving. In de villa, naast de Efteling, kunnen jaarlijks 600 gezinnen samen tijd doorbrengen, tot rust komen en herinneringen maken.

De gemeente Loon op Zand werkt al lange tijd nauw samen met Villa Pardoes. Door de inzet van mensen zoals Leon Verweij heeft de stichting zich ontwikkeld tot een financieel gezonde plek met landelijke betekenis voor gezinnen uit heel Nederland.