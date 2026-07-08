Zilveren erepenning voor Harrie Daems

Harrie Daems heeft tijdens het 100-jarig jubileum van vv Uno Animo een zilveren erepenning ontvangen. Wethouder Loes Heijs reikte de penning uit namens het college van Loon op Zand.

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De bijzondere onderscheiding is een blijk van waardering voor de 45 jaar dat Harrie Daems penningmeester was bij de voetbalvereniging in Loon op Zand. In 2020 werd hij al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet.

Bij de uitreiking benadrukte wethouder Loes Heijs hoe belangrijk vrijwilligers zoals Daems zijn voor de gemeente. Ze sprak haar bewondering uit voor zijn inspanningen, die bijdroegen aan het succes van Uno Animo en het sportplezier van vele leden.

Jubileum van de voetbalclub

Voetbalvereniging Uno Animo bestaat dit jaar honderd jaar. De club werd opgericht in 1926 en heeft inmiddels 27 elftallen en meer dan 400 leden. Het jubileum werd gevierd met verschillende festiviteiten, waarbij de uitreiking van de zilveren erepenning een hoogtepunt was.

De gemeente Loon op Zand roemde Daems voor zijn cruciale rol in de groei en bloei van de vereniging. Het college benadrukte dat dergelijke inzet niet alleen de club, maar ook de gemeenschap ten goede komt.